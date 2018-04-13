Özel Harekat’ın Küçük Konukları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okulları öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla Özel Harekat Şubesi’ni ziyaret ettiler.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesini ziyaret eden minikler, Polis amcalarıyla tanışıp sohbet ettiler. Öğretmenleri nezaretinde gelen Büyükşehir Belediyesi Yeşiltepe Semt Konağı Nezaket Okulu öğrencileri, şiirler okudular. Hazırladıkları el işi yapma karanfilleri Polis amcalarına tek tek takdim eden minikler, lokum ikramında da bulundular. Minikler daha sonra dualar okudular.

Polis Amcalar da miniklere meyve suyu ve kek ikramında bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Bülten- malatyahaber.com