“Özel Hizmet Olarak Tahsis Etmiş Olduk”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kentte hizmete girecek “pembe trambüs” uygulamasına ilişkin, “Bunu farklı amaçlı yorumlayanlar olabiliyor. Sanki biz toplu taşımada kadın erkek ayrımı yapmışız gibi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Buradaki aşırı yoğun saatlerde böyle bir alternatifi bu konuda talebi olan öğrencilerimize sunmuş olduk.” dedi.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşımın ciddi bir hizmet olduğunu ve tüm şehirlerde bu konuyla ilgili planlamalar yapıldığını belirtti.

İnönü Üniversitesi’nden Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali hattında trambüslerin hizmet verdiğini aktaran Çakır, 20 kilometrelik mesafede günde 35 bin yolcu taşıdıklarını ifade etti.

Çakır, üniversitede eğitim gören kız öğrencilerden özellikle yoğun saatlerde kendilerine ait bir trambüs talebini aldıklarını ve bunun üzerine “pembe trambüs” çalışmasını başlattıklarını anımsattı.

Bu kapsamda 2 aracın yoğun saatlerde kadınlara özel olacağını aktaran Çakır, pembe trambüslerin montaj ve testlerinin sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz talebi doğrultusunda 2 trambüsümüzü kızlarımıza ayırdık. Eğer trambüse ayrı binmek istiyorsa kız öğrencilerimiz, biz de onlara ayrıcalık yapmış olduk. Bunu farklı, amaçlı yorumlayanlar olabiliyor. Sanki biz toplu taşımada kadın erkek ayrımı yapmışız gibi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Normal bizim seferlerimiz sürüyor. 150 otobüsümüz 19 trambüsümüz şu anda vatandaşlarımıza hizmet veriyor.”

Kente gelecek 3 trambüsle araç sayısının 22’ye çıkacağını, bunlardan ikisinin pembe trambüs olacağını dile getiren Çakır, “Bu uygulamayı bir çok gelişmiş batılı ülkelerde de görebilirsiniz. Bu tür ulaşım hizmetlerinde vatandaşlardan farklı talepler gelebiliyor. Dolayısıyla böyle bir talebin gelmesine de duyarsız kalmazdık. Bu uygulamaya bir ayrımcılık, ayrıştırma olarak bakmayı ben bağnazlık olarak görüyorum.”

Çakır, 5 dakikada bir trambüslerin geçtiğini anlatarak, “Haricinde otobüslerimiz geçmektedir. İsteyen istediği araca binebilir. Böyle bir ihtiyaç hisseden hemşehrilerimiz, kız öğrencilerimiz için 2 araç ayırdık. Onlar için özel hizmet olarak tahsis etmiş olduk.” sözlerine yer verdi.

AA

FOTOĞRAFLAR: Malatya’da sadece bayanların kullanımına sunulacak olan “pembe” trambüslerin montaj çalışmaları son aşamada..