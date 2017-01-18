‘Özel’ Kayakçılar Madalyayla Döndü

Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası’ndan iyi derecelerle döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası, 16-18 Ocak tarihleri arasında Erzurum/Palandöken’de yapıldı.

Snow Dora Otel Palandöken Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına; Malatya Hokey Spor Kulübü, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Malatya Özel Sporcular Spor Kulübü ve Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü’nün yanı sıra Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü, Ankara ZİCEV, Bingöl Özel Sporcular Kulübü, Elazığ Özel Uygulama Okulu Spor Kulübü, Elazığ Özel Terapi Gençlik Spor Kulübü, Erke Özel Sporcular Spor Kulübü, Erzurum Bisiklet Gençlik Spor Kulübü, Özel Renkler Spor Kulübü-Bursa, Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü, Karabük İş Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü, Sinop Özel Çocuklar Spor Kulübü, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Hakkari Amatör Gençlik Spor Kulübü katıldı.

Malatya’da iyi bir hazırlık dönemi geçiren Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Kulüp sporcularından Umut Kaygusuz, Berzan Ertop ve Ferhat Arat birinciliği elde etti. Emir Hasan Yaşar ise şampiyonada ikincilik aldı.

Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, şampiyonanın oldukça güzel geçtiğini ifade ederek, renkli görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Aydoğan, Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanıp, katıldıklarını belirterek, “Bizim adımıza şampiyona oldukça güzel geçti. İyi bir hazırlık döneminden sonra katıldığımız şampiyonada üç sporcumuz birinci oldu. Sporcularımızı, bu güzel başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi