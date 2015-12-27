‘Özel Olarak Geleceğim’

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Malatya Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Elazığ’daki programını bitirerek Ankara’ya gitmek üzere Malatya’ya gelen Bakan Günay, Kömürhan Köprüsü mevkiinde Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından karşılandı. Günay, havaalanına gitmeden önce Viraj Kavşağı’ndaki Malatya Kültür Merkezi inşaatını gezerek, incelemelerde bulundu. Vali Daşöz, geçen yıl planlanan kültür merkezinin 2 ay önce inşaatına başlandığını belirtti.

Bakan Günay, “Malatya, üniversitesi ve başka imkanları ile Doğu’da büyük kentlerden birisi haline geldi. Böyle bir kentin kültür ve sanat merkezine ihtiyacı olduğu açık. Bunu gerçekleştirme konusunda çalışma yapıyoruz. Belediyemiz ve Özel İdaremiz’le ortak bir proje. İmkanlarımızı seferber edeceğiz. Birkaç ay sonra da özel olarak Malatya’ya geleceğim. El birliğiyle gelecek yılın sonunda bu yapıyı bitirmeye çalışacağız. Genci ve yaşlısıyla tüm Malatya halkının yararlanacağı bir kültür merkezi ortaya çıkacak” dedi.