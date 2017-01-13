Özel Sporcular Kayak Yarışlarına Hazırlanıyor

Malatyalı özel sporcular kayak yarışlarının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Malatya’ya karın yağmasını da fırsat bilen özel sporcular, bu fırsatı antrenmana çevirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası, 16-18 Ocak tarihleri arasında Erzurum/Palandöken’de yapılacak. Snow Dora Otel Palandöken Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına, Malatya’dan olduğu gibi Türkiye’nin birçok ilinden onlarca sporcu katılacak. Malatya’yı 4 spor kulübü şampiyonada temsil edecek.

Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü sporcuları, şampiyona hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Malatya’ya yağan karı fırsata çeviren sporcular, Erzurum yolculuğu öncesi antrenmanlarını yapıyorlar.

Şampiyonada mücadele edecek kulüpler şöyle:

Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü

Ankara ZİCEV

Bingöl Özel Sporcular Kulübü

Elazığ Özel Uygulama Okulu Spor Kulübü

Elazığ Özel Terapi Gençlik Spor Kulübü

Erke Özel Sporcular Spor Kulübü

Erzurum Bisiklet Gençlik Spor Kulübü

Özel Renkler Spor Kulübü-Bursa

Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü

Karabük İş Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü

Malatya Hokey Spor Kulübü

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü

Malatya Özel Sporcular Spor Kulübü

Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü

Sinop Özel Çocuklar Spor Kulübü

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü

Hakkari Amatör Gençlik Spor Kulübü.

Yeni Malatya Gazetesi