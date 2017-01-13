Özel Sporcular Kayak Yarışlarına Hazırlanıyor
Malatyalı özel sporcular kayak yarışlarının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Malatya’ya karın yağmasını da fırsat bilen özel sporcular, bu fırsatı antrenmana çevirdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası, 16-18 Ocak tarihleri arasında Erzurum/Palandöken’de yapılacak. Snow Dora Otel Palandöken Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına, Malatya’dan olduğu gibi Türkiye’nin birçok ilinden onlarca sporcu katılacak. Malatya’yı 4 spor kulübü şampiyonada temsil edecek.
Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü sporcuları, şampiyona hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Malatya’ya yağan karı fırsata çeviren sporcular, Erzurum yolculuğu öncesi antrenmanlarını yapıyorlar.
Şampiyonada mücadele edecek kulüpler şöyle:
Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü
Ankara ZİCEV
Bingöl Özel Sporcular Kulübü
Elazığ Özel Uygulama Okulu Spor Kulübü
Elazığ Özel Terapi Gençlik Spor Kulübü
Erke Özel Sporcular Spor Kulübü
Erzurum Bisiklet Gençlik Spor Kulübü
Özel Renkler Spor Kulübü-Bursa
Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü
Karabük İş Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü
Malatya Hokey Spor Kulübü
Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü
Malatya Özel Sporcular Spor Kulübü
Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü
Sinop Özel Çocuklar Spor Kulübü
Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü
Hakkari Amatör Gençlik Spor Kulübü.
Yeni Malatya Gazetesi