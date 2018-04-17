Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Özel Sporcular Madalyaları Topladı

Özel Sporcular Madalyaları Topladı
  • 18.04.2018
  • 0

Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, Atletizm Bölge Yarışmalarından madalyalarla döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1.Bölge (Marmara-Güneydoğu-Ege-Doğu Anadolu ) Atletizm Bölge Şampiyonası 15-17 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü sporcularından Mert Mutlu 200 metre uzun atlamada birinci, Kemal Güler 400 metre uzun atlamada birinci, Turgut Yılmaz bin 500 metre disk atmada birinci, Celal Yeşilçayır 100 metre disk atmada birinci oldu.

Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, “ Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1.Bölge Atletizm Bölge Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Dört Sporcu ile katıldığımız bu yarışmada bütün sporcularımız birinci oldu. Antrenörlerimiz Arzu Yuka Güngördü ve Salih Şimşek’i tebrik ederken, sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."