Özel Sporcular Madalyaları Topladı
Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, Atletizm Bölge Yarışmalarından madalyalarla döndü.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1.Bölge (Marmara-Güneydoğu-Ege-Doğu Anadolu ) Atletizm Bölge Şampiyonası 15-17 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü sporcularından Mert Mutlu 200 metre uzun atlamada birinci, Kemal Güler 400 metre uzun atlamada birinci, Turgut Yılmaz bin 500 metre disk atmada birinci, Celal Yeşilçayır 100 metre disk atmada birinci oldu.
Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, “ Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1.Bölge Atletizm Bölge Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Dört Sporcu ile katıldığımız bu yarışmada bütün sporcularımız birinci oldu. Antrenörlerimiz Arzu Yuka Güngördü ve Salih Şimşek’i tebrik ederken, sporcularımızı kutluyorum” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi