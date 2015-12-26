Özel Tayların Satışı İstanbul’da
Malatya Sultansuyu Harası’nda özel olarak yetiştirilen safkan Arap taylardan 15’i, 23 Ekim’de İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda açık artırma ile satılacak.
Sultansuyu Harası’nda şampiyon kısrak ve aygırlardan elde edilen 2005 doğumlu taylardan kadro fazlası olanların bir bölümü bir süre harada düzenlenen açık artırmayla satılmışlardı. 2005 doğumlu taylar içerisinde özel olarak seçilen ve beslenen ve”angajmanlı” denilen 15 tayın satışının 23 Ekim Salı günü 11.30’dan itibaren yapılacağı bildirildi.
Tamamı erkek olan tayların satışından 2 milyon ila 3 milyon YTL arasında bir gelir beklendiği öğrenildi.
FOTO: 23 Ekim’de İstanbul’da açık artırma ile satışa çıkarılacak olan 2 yaşındaki Arap taylarından BAHTIM.
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