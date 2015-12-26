”Özelleştirme İşleminin 18 Ayda Tamamlanmasına..”

Malatya Belediyesi’nin de arazilerine talip olduğu Şeker Fabrikası’nın bazı taşınmazlarının da özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin “Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı” Resmi Gazete’de yayınlandı.. 3 maddelik kararın sonuncu maddesinde, “..Özelleştirme işlemlerinin 18 ay süre içerisinde tamamlanmasına, karar verilmiştir..” deniliyor.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN KARAR..

Resmi Gazete’nin 18 Haziran Cumartesi günkü sayısında yayınlanan kararda şöyle deniliyor:

” Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 13.6.2005

KARAR NO : 2005/73

KONU : TÜRKŞEKERe ait bazı taşınmazların özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 6/6/2005 tarih ve 7615 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ile ilgili olarak;

1. a) TÜRKŞEKER’e ait üzerinde Malatya Şeker Fabrikasının (Fabrika) bulunduğu ve anılan Fabrika’nın üretimiyle doğrudan ilişkisi olmayan (ek-1 liste) taşınmazların doğrudan özelleştirme programına alınmasına, özelleştirme programına alınan taşınmazlar içerisinde yer alan ve halen Fabrikanın kullanımında bulunan varlıkların TÜRKŞEKER tarafından yapılacak ihtiyaç planlaması çerçevesinde ve/veya ilgili birimler uygun bir yere taşınana kadar Fabrika tarafından kullanılmaya devam edilmesine,

b) TÜRKŞEKER’e ait ve Fabrikanın kullanımında bulunan 1072 ada ve 15 nolu parselin; TÜRKŞEKER ile görüşülerek tespit edilecek olan doğrudan şeker üretimi için gerekli birimlerin olduğu bölümün Fabrikanın kullanımı için TÜRKŞEKER’e bırakılacak şekilde ifraz edilmesine, kalan bölümün ise özelleştirme programına alınmasına; Fabrikanın özelleştirme işlemleri tamamlanana kadar özelleştirme programına alınan bölüm içerisinde yer alan Fabrika’nın ihtiyaç duyacağı varlıkların ve birimlerin fabrika tarafından kullanımına devam edilmesine,

2. Söz konusu taşınmazların satış, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, kiralama ve işletme hakkı verilmesi yöntemlerinden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 18 ay süre içerisinde tamamlanmasına, karar verilmiştir.”

MİLLETVEKİLİNİN AÇIKLAMASI..

Bu kararla ilgili olarak AKP Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak da yazılı bir açıklama yaptı. Ölmeztoprak, şöyle dedi:

“..Türkiye Şeker Fabrikalarına bağlı Malatya Şeker Fabrikası’nın arazileri ile ilgili olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alındı.

Sayın Başbakanımızın başkanlığında oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu, 13.06.2005 tarihinde Malatya Şeker Fabrikasının özelleştirilene kadar Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Aynı karar içerisinde Malatya Şeker Fabrikası’nın kullanım dışı bıraktığı arazileri de Özelleştirme Kapsamına alınmış bulunmaktadır.

Sayın başbakanımızın 2004 yılı içerisinde Malatya’mıza yaptığı ziyaret sırasında dile getirilen taleplerimizden biri de Malatya Şeker Fabrikasının arazilerinin Malatya Belediyesine devredilerek insanımızın istifadesine sunulmasıydı. Sayın Başbakanımız bizlere verdiği diğer tüm sözler gibi bu sözünü de yerine getirmiş bulunmaktadır. Bu geniş ve büyük yeşil alanın mevcut durumuna yeni fonksiyonlar eklenerek kalıcı bir şekle dönüştürülmesi yolunda atılacak adımlarla şehrimizin insanları inşallah çok güzel bir parka kavuşacaktır.

Bu kararın oluşması sürecinde bazı yanlış anlaşılmalaroldu. Pancar üreticisi köylümüz ve işçilerimiz fabrikanın kapanacağı yolunda endişeye kapıldılar; ancak yapılan temaslar neticesinde bu sorun da Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile giderilmiştir. Artık üreticimiz ve işçimiz için şunu söyleyebiliriz ki, bu fabrika (Malatya Şeker Fabrikası) özelleşene kadar çalışacaktır.

Bundan sonra yapılacak olan Şeker Fabrikasının faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan alanların dışında kalan arazilerin Malatya Belediyesine devri ki, bu sürecin de en kısa sürede tamamlanacağından hemşehrilerimizin hiçbir kaygısı olmasın..”

ARŞİV FOTO: Malatya Şeker Fabrikası..