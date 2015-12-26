“Özelleştirme Yok Etti..”

Şeker Fabrikası’nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için Şeker İş Sendikası Malatya Şubesi, partilere ziyaretini sürdürüyor.

Şeker İş Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Nuri Murat ve sendika yöneticileri, önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan CHP Malatya İl Başkanı Hüseyin Baştürk, Malatya’da daha önceden Sümerbank ve Tekel’in de özelleştirildiği ve yok edildiğini ifade edip, Şeker Farikası’nın da aynı özelleştirme ile yok edileceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) ziyarette konuşan MHP Malatya İl Başkanı Arif Yıldız ise, “Sosyal içerikli fabrikaların ikisini Malatya maalesef özelleştirme uğruna kaybetti. Şeker Fabrikası’nın da aynı akıbete uğrayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Şeker İş Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Nuri Murat, “14 Eylül 2011 itibarıyla özelleştirme kapsamına alınan C grubu Şeker Fabrikaları, 11 Kasım’a kadar dosya almaları gerekiyor” diyerek daha sonra özetle şunları söyledi:

“1956 yılında kurulan fabrika yıllardır Malatya halkına hizmet etmiştir. Malatya ekonomisine katkısı bulunan fabrika daha önce de özelleştirme kapsamına alınmış, sendika genel merkezimizin başvurusu ile iptal edilmişti. Özelleştirmenin iptal edilmesi için yine hukuka başvuru yaptık.”