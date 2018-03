HAS Parti yöneticileri ve adayları mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden konuya ilişkin yayınlanan bülten şöyle:

“Has Parti il teşkilatı ve yönetim kurulu üyeleri sarıcıoğlu mahallesini ziyaret ederek mahalleli ile sohbet eden parti teşkilatı vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledileyerek sorunlarına çözüm bulacaklarını dile getirdiler.

Mahalle sakinlerine bir konuşma yapan Has Parti il teşkilat başkanı olan Ramazan Acar konuşmalarında şunlara dikkat çekti; siyasetin 2 çeşiti vardır, 1.si mevkii makam için 2.ise hizmet için olduğunu söyleyen Acar biz teşkilat olarak halkımıza hizmet için çalışacağız ve bizler bu medeniyetin temsilcileriyiz diyerek sözlerine şöyle devam etti.Siyaseti yeniden dizayn ederek çalışacağız.Küresel sermaye ye karşı bir partiyiz.Hepimizin de bildiği gibi dış sermaye ile tarım bitti, et ithal ediyoruz ve artık ithal öğretmenimiz bile var dedi.Hala ülkemiz de başörtü sorunu var biz bu sorunu çözecegiz çünkü özgürlükçü bir partiyiz.Biz osmanlı torunlarıyız bizim inancımızda zorlama yokturdur herkes inancını istediği gibi yaşayabilir bizde herkes inancında özgür olsun diye zemin hazırlıyoruz dedi.

Mahalle gezilerinin ardından inönü esnafını ve sokaktaki vatandaşı da ziyaret ederk sohbet eden il teşkilatı vatandaşlardan tam not alarak geleceğin en büyük partisi Has Parti diyen esnaflar bu seçimler de alamayabilir ama diğer seçimlerde Has Parti kesinlikle iktidar partidir ve bizler de hertürlü desteği vereceğiz dediler.Bir başka vatandaş ise başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonraki lider Numan Kurtulmuş’tur dedi.”