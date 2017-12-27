“Özgürlüklerin Zirve Yaptığı Bir Dönemi Yaşıyoruz”!

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Mecliste çıkarmış olduğumuz son 2018 bütçe görüşmelerinde ki muhalefet kendi gerçek çehresini, gerçek niyetini veya kendi profilini ortaya koydu. Çok düşük profilli, gerçekten özellikle geceleri çok yüksek promilli bazı vekilleri, bazı genel başkan yardımcılarının meclisi tıkama noktasında bir çok böyle agresif davranışlar içerisinde girdiğini yüce milletimiz gördü” dedi.

Malatya’da muhtar ziyaretlerinde bulunan Şahin, sorun ve talepleri dinledi. Kendisine iletilen talepleri not alan Şahin, “Buradaki asıl amacımız yaz günleri kırsala gidiyoruz, kış aylarında da şehir içindeki mahalle ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Buradaki amacımız mahallesi ile ilgili yaşadıkları sorunları, sıkıntıları, eksiklikleri birinci ağızdan dinleyelim diye geliyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Şahin, AKP iktidarları döneminde sorunların çözümü noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “

Çevreyolu altında kalan bölgemiz evvelden beri sıkıntılar yaşayan mahallelilerimiz, tapu sorunu, kentsel dönüşüm sorunları vardı, altyapı sorunları vardı. Ama şuanda AK Parti iktidarlarında beraber bu süreyi seri bir şekilde eksiklikleri gidermeye çalıştık. Temelde olan bazı sorunlarda kentsel dönüşüm ile faydalanmış olacak. Bahar ayı itibari ile çalışmalarda inşallah başlamış olacak. Geçenlerde bir Torba Yasa çıkardığımızda özellikle Taştepe gibi bazı mahallelerimizde kırsaldaki tarım arazilerde hak sahibi olan birçok vatandaşımızın tapu sorunları vardı. Bu tapu sorunlarının halledilmesi için sahaya geldiğimizde her muhtarımızın bize ayrı ayrı talepleri olduğunda bizde hem hükümet nezdinde, Başbakanımızla, bakanlarımızla yapmış olduğumu görüşmelerde ilgili düzenlemeler ya torba yasaya veya müstakil bir yasa olarak çıkarılmasına birçok noktada vesile olduk. En son çıkmış olan torba yasamızda da 110 civarında madde vardı. Bunların içerisinde Büyükşehir vasfını alan illerimizden biri Malatya’mız, belediyelerimizin ve mücavir alanlar içerisinde kalan arsalar üzerine konut yapan, işyeri yapan yapıların bulunduğu hak sahiplerinin bunu alması maalesef engellenmiş idi. 19.07.2003 tarihi esas alınmıştı ondan sonra yapılanlar kesinlikle bu kapsama alanın içerisine girmiyordu. Bununla alakalı mutlaka bir yanlışlık olduğunu, vatandaşlarımızın bir takım mağduriyetler yaşadığını bize ilettiklerinde bizde bakanlarımızla paylaştık. Ve sonuç olarak şuanda çıkarmış olduğumuz torba yasadaki ilgili maddede tarım arazilerinin üzerinde hak sahibi olanlar kesinlikle şuandaki rayiç bedel üzerinden bunları almaya hak kazandılar. Şuanda mecliste çıkarmış olduğumuz son 2018 bütçe görüşmelerinde ki muhalefet kendi gerçek çehresini, gerçek niyetini veya kendi profilini ortaya koydu. Çok düşük profilli, gerçekten özellikle geceleri çok yüksek promilli bazı vekilleri, bazı genel başkan yardımcılarının meclisi tıkama noktasında bir çok böyle agresif davranışlar içerisinde girdiğini yüce milletimiz gördü.”

AKP iktidarlarında özgürlüklerin zirve yaptığını kaydeden Şahin, “AK Parti iktidarından sonra özellikle şehit Fevzi, Melek baba, Taştepe, Sarıcaoğlu, Boztepe’nin 8 muhtarlığı olsun buralarda daha önceki hayat nasıldı bugünkü hayat nasıl alt yapı sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz. FETÖ’den kalma bir binayı hazineden aldık ve aile sağlık merkezine dönüştürdük. Vatandaş bizden ne istemişse biz onu görev kabul edip bunun koşuşturmasını yapıyoruz. Buradaki hayatı biz kolaylaştırmazsak ne Celal amcamız ne Ayşe ninemiz buralarda kalmak ister. Buradaki hayatı biz kolaylaştırmak için devletin asli görevlerini daha hızlı ve süratli yerine gelmesini sağlıyoruz. Geçmişe baktığımız zaman bu ülkede Milletimizin kafasında demir yüklük vardı. Ceberut bir devletin varlığını biz hissediyorduk. Milletimizin seçmiş olduğu siyasiler olmasına rağmen demokrasiye müdahale vardı. Bugün AK Parti iktidarıyla beraber özgürlükler zirve yaptığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

Bülten- malatyahaber.com