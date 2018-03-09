Özhan Toprağa Verildi

Malatya basının emektarlarından Gazeteci-Yazar Şerafettin Özhan’ın cenazesi toprağa verildi.

1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak çalışan, MHP’de siyaset yapan, il ve ilçe yönetimlerinde görev almış olan Şerafettin Özhan, Perşembe günü öğleden sonra Kernek Mahallesi’ndekii evinden yürüyüşe çıkmış, evin yakınında baygınlık geçirerek yere düşmüş ve başını yere çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

2 çocuk babası olan 65 yaşındaki Şerafettin Özhan’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özhan’ın ailesi ve yakınları, yerel siyasiler, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ile dost ve arkadaşları katıldı.

Taziye Adresi: Kernek Mahallesi Nil Sokağı (Eski 2. Bolluk Sokak)

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com