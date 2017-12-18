Özkan CHP İl Başkan Adaylığını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 23 Aralık günü yapılacak olan il kongresi öncesinde ilk resmi başkan adaylığını Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Bülent Özkan açıkladı. Özkan, düzenlediği basın toplantısında, “Cumhuriyet Halk Partililer, her birinizin desteğine ihtiyacım var” dedi.

ÖZKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Halen il başkanlığı görevini ürüten Enver Kiraz’ın 23 Aralık’ta yapılacak olan kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamasına rağmen, bazı ilçe başkan ve delegelerinin yeniden aday olması yönündeki girişimlerine Kiraz henüz bir açıklama yapmazken Hasan Bülent Özkan, başkanlık için ilk resmi açıklama yapan isim oldu.

Özkan, CHP İl Başkanlığı’nda adaylığını açıkladı. Basın toplantısında CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda partili de yer aldı. CHP İl başkan adayı Özkan konuşmasına Nazım Hikmet’in ‘Davet’ şiirinin bir bölümünü okuyarak başladı.

CHP eski milletvekillerinden, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından merhum Halit Ziya Özkan’ın oğlu olan Hasan Bülent Özkan, “Bugün katılımınızla onarlandırdığınız bu toplantıda kardeşliğimizi pekiştirmek adına sevgi ve emeğe talip olduğumuzu geçmiş ve gelecek kuşaklar köprüsünü inşa edip sevgiyi birlyiği iriliği diriliği sağlamak üzere yola çıktığımızı sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak için buradayız” dedi.

CHP İl Başkan adayı Özkan daha sonra şunları belirtti:

“Büyük bir aile olan, doğduğum, doyduğum, yaşamaktan büyük keyif ve onur aldığım, doğasını sevdiğim, havasını kokladığım, çocuklarımı büyüttüğüm, değişik alanlarda hizmet verdiğim, dosbtluğu, huzuru gördüğüm Malatya’mızın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığına adaylığımı açıklamaktan gurur duyuyorum.”

CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, Özkan’ın adaylığını açıkladığı basın toplantısındaki konuşmasında, “ Hafta sonunda kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda demokratik yarışa Hasan Bey de katılarak demokratik yarışa katkı sunuyor. Kendisine teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyor, başarılar diliyorum” dedi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAF: CHP İl Başkan adaylığını açıklayan Hasan Bülent Özkan (ortadaki)’ın basın açıklamasında mevcut il başkanı Enver Kiraz da (sol baştaki) hazır bulundu.