Özkan CHP İl Başkan Adaylığını Açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 23 Aralık günü yapılacak olan il kongresi öncesinde ilk resmi başkan adaylığını Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Bülent Özkan açıkladı. Özkan, düzenlediği basın toplantısında, “Cumhuriyet Halk Partililer, her birinizin desteğine ihtiyacım var” dedi.
ÖZKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Halen il başkanlığı görevini ürüten Enver Kiraz’ın 23 Aralık’ta yapılacak olan kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamasına rağmen, bazı ilçe başkan ve delegelerinin yeniden aday olması yönündeki girişimlerine Kiraz henüz bir açıklama yapmazken Hasan Bülent Özkan, başkanlık için ilk resmi açıklama yapan isim oldu.
Özkan, CHP İl Başkanlığı’nda adaylığını açıkladı. Basın toplantısında CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda partili de yer aldı. CHP İl başkan adayı Özkan konuşmasına Nazım Hikmet’in ‘Davet’ şiirinin bir bölümünü okuyarak başladı.
CHP eski milletvekillerinden, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından merhum Halit Ziya Özkan’ın oğlu olan Hasan Bülent Özkan, “Bugün katılımınızla onarlandırdığınız bu toplantıda kardeşliğimizi pekiştirmek adına sevgi ve emeğe talip olduğumuzu geçmiş ve gelecek kuşaklar köprüsünü inşa edip sevgiyi birlyiği iriliği diriliği sağlamak üzere yola çıktığımızı sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak için buradayız” dedi.
CHP İl Başkan adayı Özkan daha sonra şunları belirtti:
“Büyük bir aile olan, doğduğum, doyduğum, yaşamaktan büyük keyif ve onur aldığım, doğasını sevdiğim, havasını kokladığım, çocuklarımı büyüttüğüm, değişik alanlarda hizmet verdiğim, dosbtluğu, huzuru gördüğüm Malatya’mızın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığına adaylığımı açıklamaktan gurur duyuyorum.”
CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, Özkan’ın adaylığını açıkladığı basın toplantısındaki konuşmasında, “ Hafta sonunda kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda demokratik yarışa Hasan Bey de katılarak demokratik yarışa katkı sunuyor. Kendisine teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyor, başarılar diliyorum” dedi.
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTOĞRAF: CHP İl Başkan adaylığını açıklayan Hasan Bülent Özkan (ortadaki)’ın basın açıklamasında mevcut il başkanı Enver Kiraz da (sol baştaki) hazır bulundu.
chp malatya da çok daha farklı bir oluşum içerisinde olmalı,buna paralel olarak yönetim kadrosu oluşturulmalıdır.%15 e tav olmamalı,geri kalan %85 ide kurda kuşa yem etmemeleri lazım.chp doğru bir yapılanma ile ülkeyi yönetmeye tek adaydır.malatya daki diğer partiler bu mevcut durumun devamı için sabah akşam dua ediyorlardır.
Özkanın İl başkanlığına aday olması ve başkan olması halinde CHP ‘Malatyada Allah Rahmet eylesin Bir vekil de kaf dağların ardında kaldı.
değişimin şart olduğu ve ilçe yönetimlerinin kalleşçe görevden alınmadığı bir başkan dileğiyle hayırlı uğurlu olsun
CHP Malatya da kendinsini yenilemesi gerekiyor
Ilcelerde baskanlarini gozden gecirmesi gerek yoksa
100 bin oy duse duse 65 bine dustu neden acaba?
Malatya CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Sayın Enver Kiraz yeter diyerek aday olmayacağını beyan etti.İlçe Başkanları her ne kadar aday olması yolundaki baskılara boyun eğmemelidir.Bu arada Hasan Bülent Özkan’ın adaylığı hayırlı olsun.
Hayırlı uğurlu olsun