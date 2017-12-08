“Özlemi Sonlandırmak İstiyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Göztepe karşısında özlem duydukları gol ve galibiyete ulaşmak istediklerini söyledi.

Ravcı, Süper Ligin 15.haftasında sahalarında konuk edecekleri Göztepe karşısında iyi bir mücadeleyle galip gelmek istediklerini belirtti.

Ligde geride kalan 4 haftalık süreçte galibiyet alamadıklarını hatırlatan Ravcı, “Takımımız iyi mücadele ediyor ancak geride kalan 4 haftalık süreçte birçok pozisyon yakalamamıza rağmen istediğimiz golleri atıp, galibiyet alamadık. Göztepe karşısında şansızlığımızı yenerek, hem gol atmak hem de galibiyet özlemimizi sonlandırmak istiyoruz” dedi.

Ravcı, ortaya koydukları iyi mücadelenin skora yansımadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Takımımız çok iyi mücadele ediyor. Rakiplerimizi zorluyoruz ancak iyi mücadelemiz skora yansımıyor. Girdiğimiz gol pozisyonlarını gole çeviremedik. Son oynadığımız Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında da birçok net pozisyon yakaladık ancak değerlendiremedik. Galibiyeti hak eden taraf olmamıza rağmen sahadan 1 puanla ayrıldık. Önümüzde Göztepe karşılaşması var. Takımımız bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu karşılaşmada özlediğimiz golleri atıp, galibiyet hasretini dindirmek istiyoruz.”

Her maça olduğu gibi Göztepe karşılaşmasına da mutlak 3 puan hedefiyle çıkacaklarını dile getiren Ravcı, “Ligde geride kalan 4 haftada galibiyet alamadık. Bunu Göztepe maçıyla sona erdirmeyi istiyoruz. Stadımızda, taraftarımız önünde 3 puanı alarak, üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Takımımızda birkaç eksik var ancak Göztepe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takım olarak gerçekten çok iyi mücadele ediyoruz. Futbolcularımıza sonsuz güven duyuyoruz. İyi puanlar topladık. Ligde kalan 3 karşılaşmada da istediğimiz puanları alıp, devre arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Bunun başlangıcı da Göztepe karşılaşması. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirerek alacağımız galibiyeti taraftarımıza hediye edeceğiz. Taraftarlarımızın Beşiktaş maçında olduğu gibi Göztepe karşılaşmasında da stadı doldurmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi