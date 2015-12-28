Öztürk Vefat Etti

Daha sonra Kültür Müdürlüğü ile birleştirilen Malatya Turizm Müdürlüğünün ilk personeli Muharrem Öztürk bugün (26 Mart 2015 Perşembe) sabaha karşı vefat etti. Bir süreden beri KOAH rahatsızlığı ve zatürree nedeniyle Melit Park Hastanesinde tedavi gören 77 yaşındaki Öztürk, doğum yeri Arguvan’ın Bozan köyünde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından bu köyün mezarlığına defnedildi.

1969-74 yılları arası Almanya’da işçi olarak çalışan Öztürk, 1979’da Turizm-Tanıtma Bürosunda hizmetli olarak göreve başlamıştı. Öztürk, sonradan İl Turizm Müdürlüğüne dönüşecek kurumun ilk personeliydi. Kuruma 3 yıla yakın süre başka personel atanmadığı için Öztürk tek başına çalışmış ve 1998 yılında emekliye ayrılmıştı.

Öztürk, 2009-2014 arası Bozan köyü muhtarlığını da yaptı. Evli, biri kız 5 çocuk sahibi olan Öztürk’ün cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski mesai arkadaşları, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, Arguvan eski belediye başkanı Sadık Şimşek ve Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz katıldı.

Öztürk’ün çalıştığı dönem İl Kültür ve Turizm Müdürü olan Ali Cengiz “Değerli bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Almanya’da işçi olarak çalıştığı için Almanca biliyor ve gelen turistlere enformasyon hizmeti de veriyordu. Görevine bağlı, dürüst bir personeldi. Barış İşhanı, Sivas Caddesi, Esnaflar Odası, Tütünbank üstü ve Valilik binası gibi muhtelif yerleri dolaşan Turizm Müdürlüğünün en ilk personeli oydu. Malatya’ya çok sayıda yabancı turistin geldiği 1980 ve 90lı yıllarda diğer personelimiz Hasan Hüseyin Yıldırım ile birlikte müdürlüğümüze ve Malatya turizmine emeği geçenler arasındaydı. Ayrıca çocuklarına da turizmi sevdirdi ve onlar da turizm sektöründe hizmet verdiler” dedi.

Öztürk’ü büyük oğlu Ali İhsan Öztürk Altın Kayısı Otelinde genel müdür yardımcılığı yapmıştı.

Öztürk ailesi taziyeleri, Beylerbaşı Mahallesi Mevlana Sokak’taki evlerinde kabul ediyor.

Fotoğraflar: 25 yıllık fotoğrafta Muharrem Öztürk (ortada oturan) Turizm Bürosunda turistler ve çalışma arkadaşlarıyla görülüyor ve Öztürk’ün yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı.