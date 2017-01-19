Öz’ün Amcası Vefat Etti

Polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyarıcı hap ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü, uyarıcı hap operasyonuyla ilgili “Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve...