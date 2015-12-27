Özürlü Kıza Tecavüz

Kasabada oturan 16 yaşındaki zeka özürlü kızın 20 haftalık hamile olduğu saptanınca yapılan araştırmada, 19 yaşındaki bir kişinin tecavüzüne uğradığı belirlendi.

Doğanşehir Söğüt Kasabasında oturan ve yüzde 70 zeka özürlü olan 16 yaşındaki B.D.nin, ilçe devlet hastanesinde yapılan muayenesinde 20 haftalık hamile olduğu saptanınca, durum savcılığa bildirildi. Savcılığın talimatıyla jandarma tarafından yapılan araştırmada, B.D.nin, aynı kasabada oturan 19 yaşındaki E.O. tarafından, evine götürülerek zorla tecavüze uğradığı saptandı. E.O. gözaltına alındı, olayla ilgili araştırmaya başlandı.

Öte yandan, Doğanşehirde polise başvuran 63 yaşındaki A.D. adlı şahıs, 62 yaşındaki M.G.nin kızı olan S.G. ile arkadaş olduğunu, şahıstan kızını istediğini, şahsın kızını vermediğini, evinde bulunduğu sırada S.G.nin evine gelmesi üzerine beraber kalmaya başladıklarını, S.ile gezdikleri sırada M.G. ile kardeşi 47 yaşındaki K.G.nin kendisini dövdüklerini, S.G.yi de zorla bir arabaya bindirip götürdüklerini, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis araştırmaya başladı.

Bu arada, Topsgöüt Kasabasında oturan 13 yaşındaki N.A. adlı kız da, babasıyla birlikte polise başvurarak, okuldan eve giderken mavi renkli Şahin marka bir araçta bulunan meçhul şahıslar tarafından rahatsız edildiği iddiasında bulununca, polis olayı araştırmaya başladı.