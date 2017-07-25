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Malatya Haber -

Pakistan ve Afganistan’da Bombalı Saldırılar

Pakistan ve Afganistan’da Bombalı Saldırılar
  • 25.07.2017
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Pakistan’ın kuzeydoğusunda Pencap Eyaleti’nin Lahor şehrinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 25’e yükseldiği açıklandı.

Pakistan’ın kuzeydoğusunda Pencap Eyaleti’nin Lahor şehrinde meydana gelen patlamada en az 25 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı açıklandı. Lahor Teknoloji Parkı yakınlarında gerçekleştirilen Taliban’ın üstlendiği saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun polis olduğu, saldırının polisleri hedef aldığı açıklandı.

AFGANİSTAN’DA..

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısı da 35’e yükseldi.

Afganistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu ölenlerin sayısının 35’e yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, Taliban saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

İslamabad, Kabil- iha

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