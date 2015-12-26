Palancı ‘Görevi Bırakabilirim’ Demiş

Malatyaspor’un, Mardin’e “son saniye” penaltısı ile yenilmesi büyük üzüntü yaratırken, Teknik Direktör Hayati Palancı’nın maç sonrası soyunma odasında, futbolculara “bırakabilirim” diyerek, görevden ayrılmayı düşündüğü sinyali verdiği öğrenildi. Maçın “tartışmalı” penaltı kararının kahramanı hakem Sinan Baş’ın, benzer “vukuatlarının” daha önceleri de bulunduğu belirtilirken, verdiği penaltı kararına Malatyaspor Başkanı, teknik yönetim ve futbolculardan büyük tepki geldi.

Malatyaspor’un birçok gol fırsatından yararlanamadığı, 3 topunun direklerde patladığı maçın 90+3. dakikası oynanırken, Mardinspor’lu Erkan’ın Malatyaspor cezaalanında Alper’le buluştuğu an “kendini yere bırakmasını” penaltı olarak değerlendiren maçın aslen Ordulu olan Denizli bölgesinden hakemi Sinan Baş’a en büyük tepki Kulüp Başkanı Haşim Karadağ’dan geldi. Karadağ, hakemi ağır bir dille eleştirdi.

Malatyaspor’un tecrübeli kalecisi Şenol da, pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını belirterek, “Burada bu hakem emeğimizi çaldı. Ben geçen yıl Antalyaspor’da iken, aynı hakem yine aynı davranışlarla bir maçın sonucunu etkilemişti. Pozisyona çok yakındım, penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Adam kendini yere bıraktı. Eğer bu penaltıysa, bir kızım var, kavuşmak nasip olmasın.. Yazık değil mi? Genç bir teknik direktör, soyunma odasında, üzüntüsünden ‘bırakabilirim’ diyor..” şeklinde konuştu ve o arada Teknik Direktör Palancı’nın soyunma odasındaki tepkisini de aktarmış oldu.

Hakeme göre Mardinspor’lu futbolcuya “penaltılık” müdahale yapan Alper ise, “Penaltı ile uzaktan yakından ilgisi alakası yok. Hiç müdahalem olmadı. Adam kendisini yere atınca, biz aldatmadan dolayı sarı kart beklerken, hakem penaltı kararı verdi. Emeğimize, döktüğümüz tere yazık.” dedi.

Bu arada, maçı izleyen bazı basın mensupları ise, 78. dakikada oyuna giren Celil’in oyuna katkısının net olarak ortaya çıktığını, Malatyaspor’un etkili oynamaya başladığını, ancak bu futbolcunun oyun stiline göre “servis yapacağı” oyunculardan Taner’in oyundan alınmış olmasına bir anlam veremediklerini ifade ettiler.