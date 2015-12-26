Palancı İstifa Etti

Malatyaspor’un, Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra açıklama yapan Teknik Direktör Hayati Palancı, istifa kararını duyurdu.

Malatyaspor’da, ligin ilk maçında Elazığ’da alınan mağlubiyetin ardından Hikmet Karaman teknik direktörlükten ayrılmış, bu göreve Hayati Palancı getirilmişti. Palancı’nın takımı yönettiği 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, zirve mücadelesinde sıkıntı yaşayan Malatyaspor’da Palancı’nın durumu tartışmalı hale gelmişti.

Palancı, Karşıyaka maçı sonrasında istifa ettiğini açıkladı ve şöyle dedi:

“Kasımpaşa maçıyla geldiğim görevimi bugün burada bitiriyorum. Artık bir şeylerin Malatyaspor adına değişmesi lazım. Tabii böyle sonuçlarda ilk suçlanan Teknik Direktör oluyor. Bundan sonraki dönemde Malatyaspora canı gönülden başarılar diliyorum. Yine söylüyorum, Malatyaspor hedefi yakalayacak. Sadece bu camianın biraz birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu birlik ve beraberliği eğer hep birlikte yaparsak Malatyaspor hedefine ulaşacaktır. Teşekkür ediyorum.

“GÜÇLÜ EKİP..”

Teknik Direktör Feyyaz Uçar’ın hafta içerisinde istifası nedeniyle takımı Malatya deplasmanında yöneten Karşıyaka çalıştırıcısı Recep Umut ise maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi futbol oynadıklarını, özellikle ikinci yarıda üstün olduklarını ve puanı hak ettiklerini söyledi.

Umut şöyle dedi:

Takımımızın şu anki durumunda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir hocayla anlaştık. Ona bundan sonra başarılar diliyorum. Böyle bir takımın daha yukarılarda, hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bundan sonraki bütün maçlarda Karşıyakaya da Malatyaya da başarılar diliyorum. Güçlü bir ekip. Bence bu güçle ekip şu anda istediği gibi oynamıyor. Onlar da en kısa zamanda toparlanacaklardır. Onlara da başarılar diliyorum.”