Palyatif Bakım Merkezi’nin İkincisi Açıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ikinci palyatif bakım ünitesi açıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, hastanedeki açılışta yaptığı konuşmada, palyatif bakım ünitesinde tedavi aşamasında zor bir süreçten geçen hasta ve ailelerine destek ve bakım verildiğini belirtti.

Açılan ünitede gerek hastanın gerekse ailesinin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını aktaran Kelleş, “Palyatif bakım spesifik bir hastalığa hitap etmez. Zamanı sınırlı olarak kabul edilen hastanın kalan günlerini, hastalığın pençesinde mücadele ederek değil insan onuruna yakışır bir şekilde ve kalitede geçirmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hastanemizde mayıs 2016’dan beri 13 yataklı palyatif bakım merkezimiz hizmet vermektedir. Artan ihtiyaç doğrultusunda 9 yataklı ikinci palyatif bakım ünitemizin açılışını yaptık.” diye konuştu.

Açılışın ardından Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, yeni açılan ünitedeki hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA