Pancar Çiftçisine 35 Milyon Ödenecek

Malatya Şeker Fabrikası tarafından üreticilerden satın alınan pancar karşılığında, alımda verilen avans dışında, 35 milyon 358 bin 888 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, yaptığı yazılı açıklamada, 2016-2017 kampanya döneminde, üreticilerden 374 bin 389 ton pancarın satın alındığını belirtti.

Alınan pancar karşılığından 68 milyon 562 bin 772 lira bedelin tahakkuk edildiğini aktaran Altun, bu bedelin 33 milyon 203 bin 884 lirasının üreticilere avans olarak ödendiğini, kalan 35 milyon 358 bin 888 lirasının da ödenmeye başlandığını kaydetti.

AA