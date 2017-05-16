“Para Harcanmadan Hayata Geçirilebilir”

Malatya’da gerçekleştirilen Lojistik Üs ve Lisanslı Depoculuk Çalıştayı’nda yıllardır atıl durumda olan Vagon Onarım Fabrikasının lojistik üs merkezine dönüştürülebileceği belirtildi.

İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu tarafından Lojistik Üs ve Lisanslı Depoculuk Çalıştayı Kalegöl Otel Tesislerinde düzenlendi. Moderatörlüğünü Girişimcilik Topluluğu Başkanı Yusuf Özkaya’nın yaptığı çalıştaya konuşmacı olarak, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karaca, TSO eski genel Sekreteri Erkan Gölgeli ile sektör temsileri ve öğrenciler katıldı.

“Malatya için devrim niteliğinde”

Çalıştayda 30 yıldır atıl durumda bulunan Malatya Vagon Onarım Fabrikasının Lojistik üs haline getirilmesi ele alındı. Malatya için devrim niteliğinde olan lojistik üs ve lisanslı depoculuk sistemi üzerine yapılan çalıştayda kentin Doğu, Batı, Güney ve Kuzey bölgelerini birbirine bağlayan jeopolitik önemi olan bir şehir olduğu vurgulandı. Bu avantajın kullanılarak Malatya’ya lojistik bir üs kurulmasının önem arzettiği belirtilen çalıştayda Avrupa’nın en büyük lojistik üslerinden olan Ankara Kazan bölgesindeki lojistik üs bölgesinin benzerinin Malatya’da kurulması gerektiği ifade edildi.

Para harcanmadan proje hayata geçirilebilir

Bu noktada lojistik üs ve lisanslı depoculuğun yapılacağı en uygun alanın Vagon Onarım Fabrikası olduğunun belirtildiği çalıştayda kayısı için lisanslı depo kurulmasına yönelik yönetmeliğin 2013 yılında Resmi Gazete’de yayımlandığı da anımsatıldı. Yaklaşık 30 bin tonluk bir lisanslı depo alanı ve binası için yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırımın gerektiği belirtilerek Vagon Onarım Fabrikasının değerlendirilmesi durumunda para harcanmadan projenin hayata geçirilebileceği dile getirildi.

Kayısıda düşük fiyatın önüne geçilebilir

Çalıştay sonrası alınan kararda lisanslı depoculuğun Malatya kayısısına değer katacak bir çalışma olduğu ifade edilerek “Şu anda Malatya’da köylüler ürünü topladıktan hemen sonra, ilaç, işçilik borçları nedeniyle ürünü anında satmaktadır. Ürün bu sebeple, beklenen fiyatın altında, çok cüzi bir gelir ile satılmaktadır. Kurulması düşünülen lisanslı depo sisteminde ürüne devlet desteği ile bir ürün senedi verilecek ve köylü bu ürün senedini istediği bankada bozdurarak mevcut sistemden daha fazla gelir elde edecektir. Bu çalışma ile ilimizde tekelci konumda olan bazı kayısıcıların rantı da daha az seviyeye inmiş olacaktır” denildi.

İhracat 2 milyar dolara çıkabilir

Alınan kararlarda ayrıca Vagon Onarım Fabrikasının lojistik üs haline getirilmesi ve içerisinde lisanslı depoculuk ile kayısı ürün ihtisas borsasını da barındırmasıyla kayısının yurtdışı piyasa borsalarına da açılacağı ve ürünün değerinin de daha da artacağı görüşüne yer verildi. Halen 400 milyon dolar olan kayısının ihracatının bu çalışma sayesinde 2 milyar dolar seviyelerine çıkabileceği de öngörülüyor.

Kurulması düşünülen Lojistik köy merkezi ile birlikte ihracatçı iş adamlarının da önünün açılacağı ve daha hızlı ihracat yapılmasının sağlanacağı belirtilerek Malatya’nın lojistik üs merkezi haline gelmesi durumunda pastadan da büyük pay alacağı ifade edildi.

Lojistik lisesi ve Yüksekokulu da gündemde

Malatya’da kurulacak lojistik üs ve lisanslı depoculuk projesi ile yatırım yapmak isteyen işadamları için de yeni bir yatırım alanının da doğacağı kaydedildi. Ayrıca 2012 yılından itibaren hayata geçirilmesi düşünülen bu proje için gerekli altyapının oluşturulması için Malatya’da Lojistik Meslek Lisesi ve Lojistik Yüksekokulu açılması konusunda da ilgili kurumlara talepte bulunulacağı ifade edildi.

Malatya ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan Malatya Lojistik Köy ve Lisanslı Depoculuk çalıştayına dair notların ise önümüzdeki günlerde ilgili kurumlara gönderileceği belirtildi.

iha