Para Tuzağı

Televizyondan borsa tüyoları veren bir Wall Street simsarı, aynı zamanda bir televizyon yıldızı olan Lee Gates (George Clooney), bir program esnasında sahip olduğu her şeyi Gates’in tavsiyeleri yüzünden kaybeden Kyle Budwell (Jack O’Connell) tarafından rehin alınır. Bu inanılmaz olay, canlı yayınla milyonlarca insan tarafından izlenirken Gates ve programın yapımcısı Patty Fenn (Julia Roberts) zamana karşı bir ölüm kalım pazarlığına girişeceklerdir.

Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2016

Yapımı : 2016 – ABD

Tür : Dram , Gerilim

Süre: 95 Dak.

Yönetmen : Jodie Foster

Oyuncular : Julia Roberts , George Clooney , Giancarlo Esposito , Jack O’Connell , Dominic West

Senaryo : Jim Kouf , Alan DiFiore , Jamie Linden

Yapımcı : George Clooney , Grant Heslov

Diğer Adı : Para Canavarı

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