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Malatya Haber -

Para Tuzağı

Para Tuzağı
  • 27.05.2016
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Televizyondan borsa tüyoları veren bir Wall Street simsarı, aynı zamanda bir televizyon yıldızı olan Lee Gates (George Clooney), bir program esnasında sahip olduğu her şeyi Gates’in tavsiyeleri yüzünden kaybeden Kyle Budwell (Jack O’Connell) tarafından rehin alınır. Bu inanılmaz olay, canlı yayınla milyonlarca insan tarafından izlenirken Gates ve programın yapımcısı Patty Fenn (Julia Roberts) zamana karşı bir ölüm kalım pazarlığına girişeceklerdir.

Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2016
Yapımı : 2016 – ABD
Tür : Dram , Gerilim
Süre: 95 Dak.
Yönetmen : Jodie Foster
Oyuncular : Julia Roberts , George Clooney , Giancarlo Esposito , Jack O’Connell , Dominic West
Senaryo : Jim Kouf , Alan DiFiore , Jamie Linden
Yapımcı : George Clooney , Grant Heslov
Diğer Adı : Para Canavarı

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