‘Paralel Yol Açacağız’

Cevatpaşa Mahallesi’nde incelemelerde bulunan belediye başkanı Ahmet Çakır, Çevreyolu’na paralel olarak Sivas yoluna bağlanacak 22 metre genişliğinde yol açacaklarını bildirdi.

Çakır’ın incelemelerine ilişkin belediye basın bülteni şöyle:

“Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde Başkan Yardımcıları ve bazı Daire Müdürleri ile birlikte Cevatpaşa mahallesinde incelemelerde bulundu.

16 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen mahalle gezisi sırasında, Belediye Başkanı Ahmet Çakır Mahalle Muhtarı Şaban Katırcıdan mahalle sorunları hakkında bilgiler aldı.

Cevatpaşa Mahalle muhtarı Şaban Katırcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bu güne kadar mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerin bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum dedi.

Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri ile birlikte mahalle gezilerini yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Mahalle gezileri sayesinde sorunları yerinde tespit edip gerekli çalışmaları biran önce başlatıyoruz. Cevatpaşa mahallemizde 22 metre genişliğinde çevreyoluna paralel olarak Sivas karayoluna bağlanacak bir yol açma çalışmamız var. Hava Lojmanları kavşağından başlayacak olan bu yol çalışmamızın bir kısmını bu yıl içerisinde açacağız. Geriye kalan kısmını ise gerekli kamulaştırma çalışmalarını yaptıktan sonra herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde önümüzdeki yıl açarak tamamlayacağız.

Bunun yanında Cevatpaşa mahallemizde eksikliğini gördüğümüz bir diğer hizmet ise çocuklarımızın rahat bir şekilde oynayabilecekleri çocuk parkının olmaması. İmarda park alanı olarak ayrılan bir yerimiz mevcut, burasını park olarak düzenleyip çocuklarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.

Hava Lojmanları içerisinde yer alan anaokulumuzun da park ve çocuk oyun grupları talebi var. Bu talebi de diğer çalışmalarımızla birlikte gidermeye çalışacağız dedi.”