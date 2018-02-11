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Malatya Haber -

“Paramı Alan Bulan Geri Getirsin”

“Paramı Alan Bulan Geri Getirsin”
  • 11.02.2018
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Borçlarını ödemek için sattığı arabasının yaklaşık 4 Bin lira civarındaki parasını kaybetti. Parayı düşürdüğünden ya da çaldırdığından emin olamayan talihsiz adam, insanlık namına parayı bulan ya da görenlerin geri getirmesini istiyor.

Malatya’da emekli maaşıyla geçinen Arif Özgül(60) borçlarını ödemek için sattığı arabasının parasını kaybetti. Parayı göre ya da alanların vicdanlarına seslenen Özgül çok mağdur olduğunu belirterek, “ 5 Şubat’ta saat 13.00 sıralarında çarşı merkeze borçlarımı dağıtmak için çıktım. Cebimde poşet içerisinde bulunan paradan bir miktar para borçlarıma verdim geriye 4 bin TL civarında para vardı. Yeni Camii yanındaki tuvaletine gittim. Tuvalet içinde cebimde bulunan paranın olmadığını, kaybolmuş olduğunu gördüm ve gezdiğim yerlere tekrar baktım. Fakat paramı bulamadım. Ardından polise gittim. Bu paranın kaybolmasıyla çok mağdur oldum. Allah rızası için gören ya da alanların getirmesini istiyorum” diye konuştu.

iha

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