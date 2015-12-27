ParaNormaN
Gösterim tarihi : 19 Ekim 2012
Yönetmen : Sam Fell, Chris Butler
Oyuncular :Seslendirme
Senaryo : Chris Butler
Yapımcı :
Müzik : Jon Brion
Görüntü yön. : Tristan Oliver
Tür :Animasyon , Macera
Süre : 92 dk.
Yapım yılı : 2012
Ülke : ABD
Dağıtıcı : UIP
Zombiler küçük bir kasabayı kuşatırsa kim yardıma çağrılabilir? Bu görev için ölülerle ve hayaletlerle konuşabilen küçük bir kasabalı olan Norman’dan başka seçenek yoktur. Kasabasını yüzyıllardır süren bir lânetten kurtarmak için Norman’ın zombilerin yanı sıra hayaletler, cadılar ve en kötüsü de moronlaşmış yetişkinlerle mücadele etmesi gerekecektir.
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