ParaNormaN

Gösterim tarihi : 19 Ekim 2012

Yönetmen : Sam Fell, Chris Butler

Oyuncular :Seslendirme

Senaryo : Chris Butler

Yapımcı :

Müzik : Jon Brion

Görüntü yön. : Tristan Oliver

Tür :Animasyon , Macera

Süre : 92 dk.

Yapım yılı : 2012

Ülke : ABD

Dağıtıcı : UIP

Zombiler küçük bir kasabayı kuşatırsa kim yardıma çağrılabilir? Bu görev için ölülerle ve hayaletlerle konuşabilen küçük bir kasabalı olan Norman’dan başka seçenek yoktur. Kasabasını yüzyıllardır süren bir lânetten kurtarmak için Norman’ın zombilerin yanı sıra hayaletler, cadılar ve en kötüsü de moronlaşmış yetişkinlerle mücadele etmesi gerekecektir.