Parantez Şampiyonluğu Garantiledi
Malatya Basketbol U-16 Ligi’nde mücadelede eden Parantez Koleji, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Parantez Koleji ile Gençlik Hizmetleri (B) takımı Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Yasin Temur-Akın Aktolga hakem ikilisinin yönettiği müsabakayı 94-36 kazanan Parantez Koleji, bir anlamda şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.
Parantez Koleji Basketbol Takımı Antrenörü Bayram Acar, “U16 Ligi’nde lig ikincisini 94-36 yenerek, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledik. Tüm sporcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bölge şampiyonasında da Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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