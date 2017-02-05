Parantez Şampiyonluğu Garantiledi

Malatya Basketbol U-16 Ligi’nde mücadelede eden Parantez Koleji, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Parantez Koleji ile Gençlik Hizmetleri (B) takımı Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Yasin Temur-Akın Aktolga hakem ikilisinin yönettiği müsabakayı 94-36 kazanan Parantez Koleji, bir anlamda şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Parantez Koleji Basketbol Takımı Antrenörü Bayram Acar, “U16 Ligi’nde lig ikincisini 94-36 yenerek, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledik. Tüm sporcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bölge şampiyonasında da Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi