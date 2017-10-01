Park Halindeki Otolara Çarptı

Malatya’da bir otomobilin iki araca çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tevfik Temelli Caddesi girişi Dede Korkut Parkı mevkinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametinden Dede Korkut Parkı istikametine seyir halinde olan Mehmet Serdar A. yönetimindeki 34 EB 3455 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı istikamette gelen Ferit G. idaresindeki 06 BF 4800 plakalı otomobile daha sonra da Metin B. yönetimindeki 44 ED 870 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu 44 ED 870 plakalı otomobil içerisinde bulunan 16 yaşındaki Perihan B. yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı, yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜNEL GİRİŞİNDE KAZA..

Öte yandan, Adıyaman Malatya karayolunda Malatya istikametine gitmekte olan Cengiz Aydın Güzel idaresindeki 02 KD 975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erkenek Tüneli girişinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

iha