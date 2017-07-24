Parklarda Polis Denetimi

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından aşırı hava sıcaklığı nedeniyle gündüz ve gece yoğunluğun arttığı parklara şok uygulama yapılarak, burada bulunan vatandaşların kimlik denetimi ve üst aranması gerçekleştirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi, KOM Şubesi, Narkotik Şubesi ve Çocuk Şubesi ekiplerince aynı anda Sümerpark (Abdullah Gül Parkı), İsmetpaşa (Hürriyet) Parkı ve Orduzu Pınarbaşı’ndaki parklara şok uygulama yapıldı.

Polis ekiplerince parkta bulunanların kimlik sorgulamaları gerçekleştirilirken, üst aramaları da yapıldı.

Aşırı hava sıcaklığı ile birlikte yoğunluğun arttığı parklara bundan sonrada günün belli saatlerinde ve geceleri şok denetimlerin yapılacağı kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com