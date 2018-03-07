Parkmetre Borcu Olanlara Uyarı
Malatya’da cadde ve sokaklarda Parkmetre işini üstlenen şirketin Genel Müdürü Resul Özbey, sürücülerin araç alıp satarken bir sorunla karşılaşmamaları adına borç sorgulamalarını yaptırmaları gerektiği söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan parkmetre ile ilgili yaşanan ödeme sıkıntıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Şirket yetkilisi Resul Özbey, “Araç alım ve satımı yapacak vatandaşların yarın herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için mutlaka şirketimize gelerek veya sahada bulunan personelimize müracaat ederek borçlarını mutlaka sorgulatmalılar. Plakaya çıkan borç icraya verildiğinde istenmeyen mağduriyetlerden dolayı araç sahipleri sıkıntıya düşebilirler. Özellikle araçlarını satacak vatandaşlarımız borçlarını kapatmalı, alacak vatandaşlar ise mutlaka borcu olup olmadığını sorgulatmalılar ” diye konuştu.
Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla parkmetre görevlileri, bayan sürücülere karanfil verdi.
iha
Hiçbir hak iddia edemezsiniz. Kaç kişi tanıyorum 300 400 lira borçla arabasını sattı. Arayan yok soran yok. Tarihte ilk defa Malatya ya gelen araç plakalarına bile 12 15 Lira borç çıkarıyorsunuz.