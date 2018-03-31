Parkta Mahsur Kaldı, Kurtarıldı
Malatya’da Beydağları eteğindeki tabiat parkında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’nde Beydağları eteklerindeki İnderesi Tabiat Parkı’na iki arkadaşıyla pikniğe giden İ.E (20), engebeli arazide ayağını burktu.
İ.E ve arkadaşları, karanlıkta dağın eteklerinden inemeyince, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Tabiat Parkı’na giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışmanın ardından İ.E’yi mahsur kaldığı yerden indirerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.E’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA
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