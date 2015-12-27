Parlak’ın Kayınpederi Vefat Etti
İstanbul Üniversitesi eski rektörü, Malatya Eğitim Vakfı Başkanı Prof.Dr. Mesut Parlak’ın kayınpederi İstanbul’da vefat etti.
Prof.Dr. Parlak’ın eşi Nezihe Parlak’ın babası Şemsettin Boz’un cenazesinin 15 Ekim Perşembe günü İstanbul Göztepe Cememer Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.
Bu arada Malatya’da Özel Gözde Hastaneleri yönetim kurulu başkanı Dr. Kenan Kal’nın 91 yaşındaki babaannesi Ciri Kalı da vefat etti. Cenaze Malatya Şehir Mezarlığı Camii’nde toprağa verildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."