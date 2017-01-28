“Parlamenter Sistemin İflas Nedeni CHP Zihniyeti”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Mevcut parlamenter sistem, artık iflas etmişti. Bu iflasın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin zihniyetiydi. 2007’de cumhurbaşkanını seçmek istediğimizde hukuk garabetini ortaya çıkararak, 367 krizini Türkiye’nin gündemine sokan zihniyet, o gün parlamenter sistemin altına dinamiti koymuştu” dedi.

Kernek Şelale’de Malatya’daki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çalık, kadın sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin geçtiği her zorlu dönemde sosyal sorumluluk projeleriyle, hassasiyetleriyle, ulusal ve uluslararası mağduriyet nerede yaşanıyorsa ‘bizde varız’ diyerek, bedenini ortaya koyup, mağduriyetleri ortadan kaldırmak için sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdiğini belirtti.

“KADININ ADININ VAR OLDUĞU TÜRKİYE’YE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Çalık, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Malatyalılarla birlikte kadın sivil toplum örgütlerimizde çok dik bir duruş sergilediğini ifade etti.

15 yıllık AKP iktidarlarında kadınlar adına çok şey söylediklerini, icraat ve yasal düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Çalık, “Uluslararası sözleşmeler, anayasadaki değişikliklerimiz, medeni kanunda, Türk ceza kanununda, iş kanununda yapmış olduğumuz düzenlemelerle kadının doğuştan itibaren var olan haklarını kazanması için cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli çalışmalara imza attık. Temsildeki adalet konusunda siyasetin temsilinde kadının var olması için cumhurbaşkanımız çok özel bir önem gösterdi. Kadınlarımız için fırsatta eşitlik yaratma adına birçok düzenleme yaptık. Siyasi, ekonomik istikrarı sağladık. Demokratik istikrarı sağlamak içinde var gücümüzle mücadele ediyoruz. Kadının adının olmadı bir toplumdan, kadının adının var olduğu bir Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Çalık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev alacak hakimlerin seçiminin yapıldığını anımsatarak, seçimde Türkiye’de tıp fakültesinde okurken, eğitimi engellenen ve başörtüsü kararında AİHM’de aleyhinde karar verilen AKP Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın oy kullandığını ifade etti.

“PARLAMANTER SİSTEM İFLAS ETMİŞTİ”

15 Temmuz’un Türkiye’nin ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu ifade eden Çalık, “Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’nin bütün unsurları ortak mücadele verdi. Kadınlarımız kahramanca mücadele verdi” dedi.

Çalık, Türkiye’yi yeniden inşa ettiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Yeni bir Türkiye’nin inşası için ihtiyaçlarımız var. Bunun en önemli gereksinimlerinden bir tanesi anayasada yapılacak değişiklikler. Referandum çalışmalarına, genel merkezimizin yapacağı açıklamayla başlayacağız. Mevcut parlamenter sistem artık iflas etmişti. Bu iflasın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin zihniyetiydi. 2007’de cumhurbaşkanını seçmek istediğimizde hukuk garabetini ortaya çıkararak, 367 krizini Türkiye’nin gündemine sokan zihniyet, o gün parlamenter sistemin altına dinamiti koymuştu. Cumhurbaşkanını seçtirmeyen zihniyet, halktan ret cevabını aldı, cumhurbaşkanını sandığa giderek seçti. O gün yarım kalan bir hesap vardı, milletimiz hiçbir hesabı yarım bırakmaz. Yarım kalan değişikliği, Allah nasip ederse meclisten geçirmiş olduğumuz Anayasa Değişiklik Paketiyle birlikte referandumda bu hesabı görecek.”

Milletin hesap görmesinden hiçbir siyasi partinin korkmaması gerektiğini dile getiren Çalık, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin arkasına takıldığı HDP, bugün PKK’nın meclisteki izdüşümüdür. ‘Hayırcı’ cephenin kimler olduğunu hepimizin çok iyi görmesi lazım. ‘Evet’ diyen kesimin milli ve yerli duruşunu bütün vatandaşlarımızın çok iyi görmesi gerekir. Parlamenter sistem iflas etmiş ve bu sistemin garabet bir sistem haline dönüştürüldüğü çok net görülmekte, bunun müsebbibin Cumhuriyet Halk Partisi ve onun zihniyetinin olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir rejim değişikliği değil, bir hükümet sistem değişikliğidir” dedi.

“1,5 YILDA DEĞİŞEN HÜKÜMETLERİN SEBEBİ, PARLAMENTER SİSTEMDİR”

Çalık, siyasi istikrara ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: “93 yıllık cumhuriyet, 65’nci hükümetini görüyor. 93’ü, 65’e böldüğünüzde, her hükümet başına 1,5 yıl düşüyor. 1,5 yılda siz bir işe başladığınızda, hangi işi bitirebilirsiniz? Hangi işinizi tamamlayabilirsiniz? İşte 1,5 yılda değişen hükümetlerin en önemli sebebi, parlamenter sistemdir. Parlamenter sistemle oylarını milletimizin verdiği milletvekilleri, partiler koalisyon kuramadıklarında yaşanan kriz ortadaydı. En son yaşanan koalisyonların krizi ve çift başlılığın ortaya koymuş olduğu krizin en önemli göstergesi, 2001’de yaşanan krizdir. Bu çift başlılığa, koalisyonlara son vermek için yapılması gereken değişiklik, hükümet sistemindeki değişiklik cumhurbaşkanını milletimiz seçecek, parlamentoyu milletimiz seçecek.”

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin en önemli dinamiklerinden önemlisi olduğunu ifade etti.

Kahtalı, ülkenin sıkıntılı süreçlerden geçtiğini kaydederek, “Bu sıkıntıları aşmak için her zaman olduğu gibi ülke, vatan meselesi olduğu zaman nasıl birlik, beraberlik ortaya koyabiliyorsak, inşallah bu sıkıntılı süreçlerde de bizim için en önem verdiğimiz kuruluşları başında gelen STK’larımızla el ele verip, bu sorunları aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, AKP’nin felsefesinin halk için hizmet, Hakk’a hizmet olduğunu belirterek, bunun için her zaman istişareye her zaman önem verdiklerini ifade etti.

Çakır, kadın STK’ların güçlenmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğine vurgu yaparak, tabanın beklentisini ve önerisini istişareyle aldıklarını söyledi.

Ülkenin önemli bir sürece girdiğine değinen Çakır, “Türkiye’nin siyasi yönetim sisteminde de daha aktif, daha dinamik olabileceği hem ekonomik anlamda güçlü hem siyasi anlamda güçlü bir Türkiye’ye doğru inşallah bir değişikliğin arifesindeyiz” ifadelerini kullandı.

AKP Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ise sivil toplum kuruluşlarının tabanda aldığı sorumluluğu, toplumun üst kesimine ilettiğini, bu nedenle STK’lara önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Oğuzhan, istişare etmek adına bir araya geldiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin daha iyi tartışılması ve bu sistemi anlatmak adına bir araya geldik” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile soru cevap yapılarak, anayasa değişikliğiyle ilgili bilgiler verildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com