Parmağını Oyuncağına Sıkıştırdı
Parmağını oyuncağına sıkıştıran 1 yaşındaki bebeğe götürüldüğü acil servise çağrılan itfaiyeciler müdahale ederek, oyuncağı çıkarttı.
Evlerinde oyuncak ile oynayan Merve’nin parmağı oyuncağa sıkıştı. Ailesi oyuncağı çıkartamayınca, Merve bebeği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi’ne götürdü.
Acil Serviste görevli doktorlar ise, oyuncağın çıkartılması için itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediye İtfaiyesi’nden hastaneye gönderilen bir ekip, 10 dakikalık çalışma sonucunda sıkışan oyuncağı ekipmanlarla keserek Merve’nin parmağını kurtardılar.
Merve bebek, parmağına sıkışan oyuncak kesilirken zaman zaman ağlayarak gözyaşlarına boğuldu.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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