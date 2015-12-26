‘Parti Basmaya Gidiyorum’ İhbarı!..
155 Polis İmdat telefonunu arayarak, DTP binasına baskına gidiyorum diye ihbarda bulunan şahıs, parti civarında polis tarafından yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; 20.30 sıralarında 155 Polis İmdat telefonunu arayan bir kişi DTP binasına baskına gidiyorum ihbarında bulundu. Bunun üzerine DTP civarında nöbetçi ekip başta olmak üzere polis ekipleri uyarıldı. Nöbetçi polis ekibi, Turgut Temelli Caddesi Şerbetçi Köşesi civarında bulunan parti yakınında, 33 yaşındaki T.O. adlı alkollü şahsı şüphe üzerine gözaltına aldı. Yapılan araştırmada polisin bu şahıs tarafından arandığı da saptandı.
Şahsın gözaltına alındığı ve hakkında yasal işleme başlandığı bildirildi.
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