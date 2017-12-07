Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiğimiz sözü tutarak seçimlerde başarılı olacağız” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. AKP İl Başkanı Hasan Demiraslan, Milletvekili Kasım Bostan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Kadın Kolları Başkanı Belgin Uygur, İl Gençlik Kolları Başkanı Zahit Bayram ve KADEM İl Temsilcisi Zeliha Bayram’ın yer aldığı ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri sözü tutacaklarını ve seçimlerde başarılı olacaklarının altını çizdi.

Başkan Kafaoğlu, “Öznur Hanım’ı misafir etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Kendisini partinin kuruluşundan bu yana tanıyorum. Partide herkesin ablasıdır, benim de ablam. Teşkilatlardan gelen bir belediye başkanıyım. Teşkilatlar olmazsa meclis üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri olmaz. Teşkilat bizim gözümüz kulağımız. Hedefimiz Balıkesir’e hizmet etmek. Projelerimizin merkezinde hep insan var. İnsanlar mutlu olmazsa projeleri yapmanın değeri yok. Belediyenin öncülükleri ile vatandaşın öncülüklerinin örtüşmesini önemsiyoruz. 20 ilçenin 20’sine de talibiz. Balıkesir’in gücü var. Eksikleri gidererek yenilenme süreci içerisindeyiz. Balıkesir’in geleceği ak ve aydınlık olacak. Cumhurbaşkanımızın başını öne eğdirmeyeceğiz. Balıkesir’de 2019 seçimlerinde yüzde 51 oy alarak Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir üzerine düşen görevi yapacaktır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza selamımızı iletin, gözü arkada kalmasın. Kendisinin verdiği emaneti en iyi şekilde taşıyacağız” dedi.

“Başkanımız başarılara imza atacaktır”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Başkan Kafaoğlu’nu görevinden dolayı kutlayarak, “AK Parti’nin iktidara gelmesindeki en büyük etken yerel yönetimlerdeki başarısıdır. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesini teslim almıştı, o zamanları çok net hatırlıyoruz. Çöp yığınlarının var olduğu, içme sularının kesik olduğu dönemleri gördük. İstanbul o zamanlar susuz kalmıştı. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanı olması ile birlikte sorunlar ortadan kalktı ve 1994 yılında başlayan önemli hamleler 2001 yılında partimizin kuruluşu, ardından 2002 yılında iktidar olmamızı sağladı. Yerel yönetimlerdeki başarılarımız 2004 yılından itibaren devam etti. 15 yıllık bir iktidarız. Yerel ve genel yönetimler ile referandumlarda milletimiz AK Parti’ye teveccüh gösterdi. Teşkilatımız milletimizin ve Balıkesir’in emrindedir. Yerel yönetimlerden uzak olmayan bir isim şu an belediyenin başında. Allah’ın izniyle kendileri başarılara imza atacaktır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetim anlayışı burada da hissedilecek” şeklinde konuştu.

Balıkesir, iha