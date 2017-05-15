“Partiye Nifak Sokmak Alçaklıktır, Rezilliktir”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, bazı kişilerin AKP içerisine nifak tohumları ekmeye çalıştığını belirterek, “Adalet ve Kalkınma Partisinin içine nifak sokmak için insanları ‘şucu’ veya ‘bucu’ şeklinde ayırmak alçaklıktır, rezilliktir” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AKP Malatya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, AKP Yeşilyurt İlçe Teşkilatı ve AKP Battalgazi İlçe Teşkilatı mensuplarına seçimde gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Toplantıda ilk olarak söz alan AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, “Referandum sürecini geride bıraktık. Bu süreçte teşkilatlar olarak hepimiz çok koştuk, çok yorulduk ama meyvesini aldık. Bundan dolayı emeği geçenlerden Allah razı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ise “16 Nisan referandumundan önce Milletvekilimiz Mustafa Şahin çok büyük bir gayret gösterdi. AK Parti’nin Malatya’da başarılı olması için ellerinden gelen gayreti gösterdi. Ben hem kendilerine hem de bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, “AKP hükumeti olarak bugüne kadar 12 seçime girdik, 12 seçimde de Malatyalı vatandaşlarımız yüzümüzü kara çıkarmadı. Her zaman büyük destekler verdiler. Hamd olsun 1 Kasım seçimlerinde almış olduğumuz 308 bin oyu 16 Nisan’daki referandumda 315 binlere çıkardık ve oy sayımızı artırdık. Bundan dolayı en büyük teşekkürü Malatyalılar hak ediyor, sonra da bütün teşkilat üyelerimiz. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

Daha sonra söz alan AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise 16 Nisan referandumundan önce büyük bir özveri gösteren Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, Türkiye’nin 16 Nisan’dan sonra yeni bir döneme girdiğini aktardı. AKP kurulduğundan beri çeşitli vesayet odaklarının başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine sürekli engellemeler yaptığını söyleyen Şahin, “Sürekli önümüz kesilmeye çalışıldı. Parti kurulur kurulmaz bu ülkedeki vesayetçi yapı AK Parti kadrolarının iş başına gelmemesi için elinden geleni yaptı ama hamd olsun bu engellilerin hepsini milletimizin sayesinde aştık ve bu ülkeye en güzel hizmetleri yaptık. AK Parti döneminde yapılan hizmetler cumhuriyet tarihinde yok, bunu herkes çok iyi biliyor. Bütün engellemelere rağmen biz sonuna kadar bu davanın savunucusu olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şahin, bazı kişilerin çeşitli platformlarda AKP içerisine nifak tohumları ekmeye çalıştığını belirterek, “Bazı alçaklar bizi dağıtmak ve bölmek için; ‘Yok efendim bunlar Davutoğlu’cuydu, bunlar Yıldırım’cıydı, yok şunlar Erdoğan’cıydı, bunlar Abdullah Gül’cüydü’ şeklinde iftiralar atıyorlar ve karalama kampanyaları yürütüyorlar. Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin içine nifak sokmak için insanları ‘şucu’ veya ‘bucu’ şeklinde ayırmak alçaklıktır, rezilliktir. Bizim için Abdullah Gül ve Davutoğlu da, Yıldırım da, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan da gözümüzde bir değerdir. Buna kimsenin kem gözle bakmaya gücü yetmez. Bizim bunlara karnımız tok. Bunu diğer partilerde yaparlar ama AK Parti’ye yönelik bunu yapamazlar. Bizim başımızda dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan oldukça biz bu tür şeylere imkan vermeyiz. Biz işimize bakarız, bundan sonra da bakmaya devam edeceğiz ve inşallah hep birlikte daha güzel şeyler yapacağız” şeklinde konuştu.

iha