Paşahan Ailesi’nin Acı Günü
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Pütürge İl Genel Meclisi üyesi Seydi Battal Paşahan’ın annesi, Topsöğüt Belediye Başkanı Emin Paşahan ile Müjde Hastanesi sahiplerinden Necati Paşahan’ın amcasının eşi olan Emiş Paşahan (90), rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
Paşahan, bugün öğle namazını müteakip Yeşiltepe’deki Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. Taziye yerinin, Yeşiltepe Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak’taki evleri olduğu kaydedildi.
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