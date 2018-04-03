Pasaport ve Sürücü Belgesi İşlemleri ile İlgili Düzenleme

Malatya Valiliği, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin Nüfus’a devredilmesi nedeniyle yapılan düzenlemelerle ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

Pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin Emniyet Müdürlükleri yerine Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince verilmesine ilişkin uygulamanın 2 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlatılması kapsamında, Malatya Valiliği’nce bazı düzenlemeler yapıldı.

Düzenleme kapsamında; Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) damgalı pasaportların İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde, Umuma Mahsus (Bordo) pasaportların ise merkezde Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlüklerinin bina yetersizliği nedeniyle bu ilçe müdürlüklerine bağlı olarak kurulan ve Malatya Emniyet Müdürlüğü giriş katındaki Pasaport Şube Müdürlüğü’nde hizmet verecek Nüfus Şeflikleri tarafından verileceği belirtildi.

Sürücü belgesi işlemlerinin ise Malatya’nın 13 ilçesinden yalnızca 7’sinde yapılabileceği, Arguvan, Akçadağ, Kale, Doğanyol, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise bu hizmetin olmayacağı bildirildi.

Malatya Valiliği’nden, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin yapılan düzenleme ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 25. maddesi ile 3152 sayılı kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine, 26’ncı maddesi ile 3152 sayılı kanuna eklenen geçici 11’inci madde gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek, 02.04.2018 tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerince verilecektir.

02.04.2018 tarihi itibarıyla Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) damgalı pasaportlar ilimiz Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde verilecek,

02.04.2018 tarihi itibarıyla umuma mahsus (Bordo) pasaport ile sürücü belgeleri ise ilçe nüfus müdürlüklerimizce (Yeşilyurt, Battalgazi, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge İlçe Nüfus Müdürlüğü) verilecektir.

Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportlar Valiliğimizde (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde) verilecektir.

İlimiz merkezde Umuma Mahsus Pasaport ile Sürücü Belgesi iş ve işlemleri Battalgazi ve Yeşilyurt Nüfus Müdürlükleri’nce yürütülecektir.

Ancak söz konusu İlçe Nüfus Müdürlüklerinin mevcut yerleşim yerlerinin yetersizliği nedeniyle bu hizmetler Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan Nüfus Şeflikleri tarafından ilimiz Emniyet Müdürlüğü’nün giriş katındaki Pasaport Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu yerde yürütülecektir.”

Bu arada, Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya “randevu.nvi.gov.tr” internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com