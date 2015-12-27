‘Pasaportsuz Hayvan Giremez!’

Malatya Belediyesi Ramazan Ayının yaklaşmasıyla birlikte, sağlıklı tüketimin sağlanması ve kaçak kesimlerin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini artırıyor.



Malatya Belediyesi bu önlemler kapsamında Hayvan Pazarına küpesiz, pasaportsuz ve sevk raporu olmayan canlı hayvanların girişine izin verilmeyeceği bildirildi.



Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, uygulama 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Bu cihetle kapı girişlerinde sıkı kontroller yapılacak. Kontroller sırasında Polis, Zabıta ve özel güvenlik ekipleri hazır bulundurulacak.



Konuyla ilgili olarak vatandaşların şikayetlerini 444 51 44 nolu Malatya Belediyesi Çağrı Merkezine iletebilecekleri bildirildi.



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

