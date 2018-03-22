Pasifik Savaşı: İsyan

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake’e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar…

2013 yılının sevilen fantastik aksiyonlarından Pasifik Savaşı’nın devam halkasında bu kez yönetmen koltuğu Guillermo del Toro yerine Steven S. DeKnight’a emanet. Filmin oyuncu kadrosunda Scott Eastwood, Ron Perlman, Max Martini ve John Boyega bulunuyor. Filmin senaryosunu ilk filmin yönetmeni del Toro ile birlikte Kira Snyder ve Emily Carmichael üstleniyor.

Yönetmen: Steven S. DeKnight

Oyuncular: Tian Jing, Scott Eastwood, John Boyega, Adria Arjona, Charlie Day

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (111 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Steven S. DeKnight, T.S. Nowlin

Yapımcı Firma: Double Dare You (DDY)

Yapım Ülkesi: ABD, Çin

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Pacific Rim: Uprising

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

intersinema.com