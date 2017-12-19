Passolig Sahibi EYMS’li Arttı
Süper Ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 yenerek, adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor’da, Passolig taraftar kart sayısı artıyor.
Süper Lig’de 31 yıllık tarihinde ilk kez mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında 4 büyüklerle oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sahasında Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
1 Aralık’ta Passolig kartı sahibi 43 bin 789 olan sarı kırmızılılar, 49 bin 663 passolig kartına ulaştı ve sayıyla kulüpler arasında 11.sırada yer alıyor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."