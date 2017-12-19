Final

Final

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Malatya Haber -

Passolig Sahibi EYMS’li Arttı

Passolig Sahibi EYMS’li Arttı
  • 20.12.2017
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Süper Ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 yenerek, adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor’da, Passolig taraftar kart sayısı artıyor.

Süper Lig’de 31 yıllık tarihinde ilk kez mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında 4 büyüklerle oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sahasında Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

1 Aralık’ta Passolig kartı sahibi 43 bin 789 olan sarı kırmızılılar, 49 bin 663 passolig  kartına ulaştı ve sayıyla kulüpler arasında 11.sırada yer alıyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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