Passolig’li EYMS’li Sayısı Arttı

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor’un passolig kart sayısı arttı. Sarı kırmızılılar, genel sıralamada 282nci sıradan 24’e yükseldi.

Passolig kart sayısında Süper Lig ekibi Fenerbahçe 494 bin 114 passolig ile birinci sırada yer alırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 16 bin 382 passolig ile 24’cü sıraya yükseldi.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 45 bin 563 passolig kart ile genel sıralamada 8’nci sırada, TFF 1. Lig ekipleri arasında birinci sırada yer aldı. Adana Demirspor’u 44 bin 129 passolig ile ikinci sırada yer aldı.

TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Eskişehirspor ile birlikte Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Balıkesirspor ve Sivasspor’da zirvede yer aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinin passolig kart sayısı şöyle:

1-Adana Demirspor-45 bin 563

2-Eskişehirspor-44 bin 129

3-Mersin İdmanyurdu-31 bin 433

4-Samsunspor-30 bin 588

5-Balıkesirspor-28 bin 563

6-Sivasspor-27 bin 779

7-Göztepe-22 bin 922

8-Elazığspor-17 bin 317

9-Evkur Yeni Malatyaspor-16 bin 382

10-Giresunspor-15 bin 129

11-Şanlıurfaspor-14 bin 559

12-Denizlispor-13 bin 150

13-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-9 bin 639

14-Boluspor-7 bin 50

15-Manisaspor-5 bin 479

16-Bandırmaspor-4 bin 109

17-Altınordu-3 bin 463

18-Ümraniyespor-875.

Yeni Malatya Gazetesi