Passolig’li EYMS’li Sayısı Arttı
TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor’un passolig kart sayısı arttı. Sarı kırmızılılar, genel sıralamada 282nci sıradan 24’e yükseldi.
Passolig kart sayısında Süper Lig ekibi Fenerbahçe 494 bin 114 passolig ile birinci sırada yer alırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 16 bin 382 passolig ile 24’cü sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 45 bin 563 passolig kart ile genel sıralamada 8’nci sırada, TFF 1. Lig ekipleri arasında birinci sırada yer aldı. Adana Demirspor’u 44 bin 129 passolig ile ikinci sırada yer aldı.
TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Eskişehirspor ile birlikte Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Balıkesirspor ve Sivasspor’da zirvede yer aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinin passolig kart sayısı şöyle:
1-Adana Demirspor-45 bin 563
2-Eskişehirspor-44 bin 129
3-Mersin İdmanyurdu-31 bin 433
4-Samsunspor-30 bin 588
5-Balıkesirspor-28 bin 563
6-Sivasspor-27 bin 779
7-Göztepe-22 bin 922
8-Elazığspor-17 bin 317
9-Evkur Yeni Malatyaspor-16 bin 382
10-Giresunspor-15 bin 129
11-Şanlıurfaspor-14 bin 559
12-Denizlispor-13 bin 150
13-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-9 bin 639
14-Boluspor-7 bin 50
15-Manisaspor-5 bin 479
16-Bandırmaspor-4 bin 109
17-Altınordu-3 bin 463
18-Ümraniyespor-875.
Yeni Malatya Gazetesi