Patlamayı Onlar Duydu

Suriye’nin Türk savaş uçağını düşürmesi esnasında gerçekleştirilen saldırıyı havanın sisli olması nedeniyle göremeyen ancak patlama sesini duyan köylüler, duydukları sesin Türk jetinin düşürülmesi ile ilgili olduğunu televizyondan öğrendi.



22 Haziran’da görev uçuşu kapsamında Malatya’nın Erhaç Meydanı’ndan havalanan ‘RF-4E (Phantom)’ tipi uçağın Suriye tarafından düşürüldüğü saldırı sırasında patlama sesini duyan ancak bu duruma bir anlam veremeyen Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Denizgören köyü sakinleri, yaşananları ancak saatler sonra televizyondan öğrendi. Türkiye’nin Suriye sınırındaki en son köyü olan ve 44 haneden oluşan köyde yaşayanlar, olayı ilk başta Suriye’nin Lazkiye kentindeki muhalifler ile ordu birlikleri arasındaki çatışma sandıklarını, son duydukları patlama sesinin ise bugüne kadar duyduklarından çok farklı olduğunu dile getirdiler.



Köy muhtarı Sinan Doğru, öğle saatlerine doğru önce uçağın sesini duyduklarını ancak havanın sisli olması nedeniyle uçağı göremediklerini belirterek, “Bir süre sonra ardı ardına patlama sesleri, sonrasında da silah sesleri duyduk. Bölgede bir şeyler olduğunu hissettik. Ancak yaşadıklarımıza hiçbir anlam veremedik. Köyümüzde ne cep telefonu ne de sabit telefonlar ile iletişim kuramıyoruz. Bu nedenle de olayın Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi olayı olduğunu televizyonlardan öğrenebildik” dedi.



Daha önce muhtarlık yapan Veli Şahin de, köylerinin Türkiye ile Suriye arasında yer alan bir yerleşim alanı olmasının yanında Türkiye’nin Suriye’ye en yakın köyü olarak da öne çıktığını anlattı. Bölgede Suriye ordu birlikleri ile muhalifler arasındaki çatışmaları zaman zaman bulundukları yerden duyabildiklerini anlatan Şahin, “Uçağın düşürülmesi olayını da ilk başta bu çatışmalardan biri sandık. Ama gerçeği saatler sonra televizyondan öğrendik” diye konuştu.

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