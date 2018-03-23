“Patlasanız da Çatlasanız da Bu Millet Liderini Yedirmeyecek”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Terör örgütlerinin hepsine diyorum: Patlasanız da çatlasanız da bu millet, liderini istihbarat örgütlerine, terör örgütlerine ve bu millete düşmanlık edenlere 2019’da yedirmeyecektir.” dedi.

Bozdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm plan, program ve tuzakların Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulduğunu söyledi.

O yüzden herkesin el ele vererek Erdoğan iktidarına son vermeye çalıştığını belirten Bozdağ, kanlı katillerin, taşeronları olan terör örgütü FETÖ’yü de kullanarak ülkede darbe yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu örgütün başka milletlere taşeronluk yapıp kendi ülkesine ihanet içindeki hainler olduğuna dikkati çeken Bozdağ, “Ne oldu? Nafile, netice alamadılar. Onun için dışarıdakilere ve içeridekilere, terör örgütlerinin hepsine diyorum: Patlasanız da çatlasanız da bu millet, liderini istihbarat örgütlerine, terör örgütlerine ve bu millete düşmanlık edenlere 2019’da yedirmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Gittikleri yolun kıymetli bir mücadele yolu olduğunu, yol arkadaşlarının da yol kadar kıymetli olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

“Eğer biz bir yolda sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda kimlerle yürüdüğümüze dikkat etmezsek o zaman bir bakarız, çok kötü insanlarla beraber, kol kola gidiyoruz. Allah bizi bu millete, devlete, milletin ve devletin değerlerine kem gözle bakanlarla aynı istikamette yürütmesin. Hamdolsun, biz bugüne kadar milletine ve devletine sevdalı bir liderin arkasında devletine, milletine ve devletine sadık büyük bir milletle beraber yürüdük. Bugüne kadar da öyle geldik.

Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızı bunca düzene ve plana rağmen yenememişlerse yiyememişlerse önce Rabbimin muhafızlığı, sonra aziz milletimizin duası ve desteği sayesindedir. Başka kalkana ve muhafazaya bizim ihtiyacımız yoktur. Allah var, keder yok. İnşallah biz öyle olduğuna inanıyor, o inançla da yolumuza devam ediyoruz.”

Bozdağ, 2019 seçimleri öncesinde MHP ile ittifak kurduklarını anımsatarak, “Dedik ki ‘Biz aleni yapalım ittifakımızı, milleti aldatmayalım.’ Perdenin arkasında başka konuşup perdenin önüne çıkıp dürüst adam numarası yapmak doğru bir iş değil. Perdenin arkasında ne konuşuyorsan çık, perdenin önünde de onu söyle.” dedi.

Bu nedenle ittifakı yasalaştırdıklarını anımsatan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İsterse partiler ‘ittifak’ adı altında bir araya gelip birlikte cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine girebilecekler. İsterse partiler kendi tüzel kişiliklerini muhafaza ederek, anlaşarak bir partinin listesinden seçime girebileceklerdir. Bu, bizim demokrasimiz için son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Partileri birbirlerine yaklaştıran ve birbirleriyle ittifak halinde ülkesine ve devletine, milletine hizmet etmesine imkan veren tarihi bir adımı biz burada attık. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisiyle ittifak yaptığımızı milletimize ilan ettik, açıkça söyledik. Biz yerli ve milli ittifak, bir milli mutabakat yaptığımızı aziz milletimize Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli, ayrı ayrı deklare ettiler.

Bizler bu deklarasyonun arkasında duruyoruz. Ayrıca, Büyük Birlik Partisi de bu ittifakın içinde yer alacağını ifade etti. Tabii ittifakın şekli, nasılı seçime yakın o zaman konuşulacak ama şimdi herkes safını belli etmiş durumda. Biz istiyoruz ki yerli ve milli olanlar el ele olsunlar, kol kola olsunlar, omuz omuza olsunlar. Birlikte biz bu istikamette yürüyelim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza düşmanlıkta yarışmayı ibadetin en büyüğü zanneden zavallı gruplar var. Tayyip Bey’e zarar verdik mi kendilerini dünyanın en mutlu insanı zannediyorlar. Ya yaptığın iş Türkiye’ye ve millete zarar veriyor ama hiç umurlarında değil. Yeter ki Tayyip Bey bu işten azıcık zarar görsün.”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, normal insanların ukalalık yapamayacaklarını belirterek, “Bir araya gelip şunu diyemiyor CHP: ‘Biz HDP ile beraber olacağız, ittifak edeceğiz. Diğer partilerle aynı çatının altında duracağız, ittifak edeceğiz.’ diyemiyorlar ama ‘Biz ilkeler hedefinde ittifak yapacağız.’ diyorlar.” dedi.

“Ne ilkeniz var sizin? Hangi ilkeniz var?” diye soran Bozdağ, şunları ifade etti:

“Hiçbir ilkeleri yok. ‘Herkes ayrı ayrı girecek.’ diyorlar seçimlere. Niye ayrı girecekler? ‘Ayrı ayrı girersek Tayyip Bey’e daha çok zarar veririz. Onun için ayrı ayrı girelim, ikinci turda en çok oyu alanın etrafından bir araya gelelim.’ Peki o zaman ne olacak, Türkiye’yi hangi ilkelere göre yöneteceksiniz? Onu açıklayın? Onu da açıklamıyorlar çünkü dürüst değiller, perdenin arkasında konuşuyorlar. HDP ile perdenin önünde ittifaktan çekiniyorlar çünkü HDP ile ittifak, PKK ile ittifak anlamına gelir. PKK’nın sözcüsü bunlar. Şimdi bunu yapsın yiğitse yapmıyor. Neden? Milleti aldatacak. Biz HDP ile ittifak yapmıyoruz ama cümle alem biliyor ki HDP ile aynı yolda kol kola, önlü arkalı, yan yana yürüyorsunuz. Diğerleriyle de aynı şeyi yapıyorlar ama dürüst davranmıyorlar.”

– “Saadet Partisinin tabanı bizim kardeşlerimizden”

Seçim ittifakına ilişkin değerlendirmelerine devam eden Bozdağ, “Saadet partisiyle ilgili de bir şeyin altını çizmekte fayda görüyorum. Saadet Partisinin tabanı bizim kardeşlerimizden oluşuyor. Tepesindekiler de bizim kardeşlerimiz.” şeklinde konuştu.

Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımız görüştü, Cumhurbaşkanımız adına bir arkadaşımız görüştü.” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz arzu ediyoruz ki yerli ve milli olan ittifakta bu kardeşlerimiz de yer alsın çünkü onların yeri burası, doğru yer burası ama maalesef Saadet Partisinin tepesi şu anda bu ittifakta yer alacak bir eylem ve söylemin içinde değil. Farklı bir noktada duruyorlar ama bakın hem Kanal D televizyonu hem FOX televizyonu sanki Türkiye’nin ana muhalefet lideri gibi her gün akşam en fazla haber verdikleri lider Saadet Partisinin genel başkanı. O çevrelerin basın yayın organları da bol bol yer veriyorlar, sosyal medyada da bol bol gaz veriyorlar.

Niçin yapıyorlar, biliyor musunuz? Bakın Saadet Partisinin zihniyetini sevdikleri için değil, Sayın Karamollaoğlu ve ekibini sevdikleri için hiç değil. Neden peki? AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a zarar verme ihtimalini sevdikleri için bunlara yer veriyorlar. Emin olun, başka hiçbir şekilde sevgileri de yok, saygıları da. Ben eminim ki Saadet Partisine gönül veren kardeşlerimiz, 28 Şubat sürecinde rahmetli Erbakan Hocamıza Türkiye’yi, dünyayı dar eden, 28 Şubat sürecine destek veren, bu kadar kardeşimizi ağlatan bu siyaset anlayışının sahipleriyle yan yana durmak istese dahi genel merkezleri, bu taban onların arkasında durmayacaktır.”

Söz konusu partiye gereken çağrıyı yaptıklarına işaret eden Bozdağ, “Gelmezlerse kendileri bilirler, biz ne diyeceğiz? ‘Güle güle’ diyeceğiz işimize bakacağız ama kardeşlerimiz eminim ki onlar sandıkta gereken desteği vermesi gereken yere vereceklerdir. Bunlardan benim hiç ama hiç tereddütüm bulunmamaktadır.” görüşünü paylaştı.

Bozdağ, beraberindeki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Milletvekili Mustafa Şahin ile kongrede yeniden başkanlığa seçilen il başkanı Hakan Kahtalı’yı kutladı.

AA