Patpat Devrildi.. 1 Ölü, 9 Yaralı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ‘Patpat’ da denilen römorklu çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesi Hasırcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasırcılar mevkiinde Malatya istikametine seyir halinde olan Oğuzhan G. yönetimindeki tarım aracı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra aracın römorkunda bulunan aynı aileden Fadime G., Elif Eylül G., Nursel G., Zeynep G., Kazım Can G., Perihan G., Bedriye G., Tülay U., ve Gülay U. yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumu ağır olan Bedriye G. kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
iha