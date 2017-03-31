Patron Bebek

7 yaşındaki Tim Templeton, anne ve babasıyla birlikte çok mutlu bir hayat sürerken güzel günlerin sonu, bir erkek kardeşinin olduğunu öğrenmesiyle gelir. Ancak kardeşi hiç de diğer bebekler gibi değildir, büyük insanlar gibi konuşan, takım elbise giyip bond çanta taşıyan bu bebeğin amacı, Puppy Şirketi’nin başkanının kurduğu komployu boşa çıkarmak, dünyadaki sevgi dengesinin bozulmasını önlemektir. Tim, bebeğin bir an önce gidebilmesi için işbirliği yapmaya karar verir.

Vizyon Tarihi: 31 Mart 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Animasyon , Komedi

Süre: 97 Dak.

Yönetmen : Tom McGrath

Oyuncular : –

Seslendirenler : Steve Buscemi , Alec Baldwin , Lisa Kudrow , Jimmy Kimmel , Miles Christopher Bakshi

Senaryo : Michael McCullers

Yapımcı : Denise Nolan Cascino

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