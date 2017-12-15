Pavyonda Ateş Etti Kaçtı
Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir pavyonda, belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş eden saldırgan daha sonra kaçtı.
Olay, Cuma sabaha karşı 03.30 sıralarında, Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir pavyonda meydana geldi. Pavyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan kavganın ardından, bir şahsın insanları hedef almaksızın ateş açtığı, daha sonra kaçtığı bildirildi. Vurulanın olmadığı olaydan sonra, otomobille kaçtığı bildirilen ve açık kimliği belirlenemeyen saldırganın kimliğinin saptanması ve yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.
malatyahaber.com
FOTO: Arşiv
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