Payas Cezaları Açıklandı

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Grup’ta Payas Belediyespor 1975 ile 44 Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Buna göre, 44 Malatyaspor’lu futbolcular Zafer Sağdıç’a ve Salih Altıparmak’a, tahrik sonucu saha komiserine saldırıda bulunmaktan takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Yine 44 Malatyasporlu futbolcu Kemal Emre Bozoğlu’na, sportmenliğe aykırı sözle hakarette bulunmaktan takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Payas Belediyespor 1975 takımına, çıkan saha olayları nedeniyle 3 maç saha kapatma ve bu müsabakaların seyircisiz oynatılma cezası ile bin 500 TL para cezası verildi. Ayrıca taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları nedeniyle de kulüp, bin TL para cezasına çarptırıldı.

Maçın saha komiseri Zafir Koç’a ise, talimatlara aykırı harekette bulunmaktan dolayı 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

AFDK’ya sevk edilen 44 Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Engin Beltekin’e, sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan dolayı takdiren 10 gün hak mahrumiyeti verildi.

44 Malatyaspor Genel Kaptanı Mustafa Akagündüz de, sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan dolayı 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Yaşanan olaylar nedeniyle AFDK’ya sevk edilen 44 Malatyaspor kulübü hakkında ise, çıkan saha olayı boyutuna ulaştığı konusunda yeterli kanıt elde edilemediği için ceza tayinine yer olmadığı, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları nedeniyle 750 TL, takım halinde de sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan dolayı 825 TL para cezası verildi.